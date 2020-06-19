Москвичей предупредили об опасной погоде

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы и ветра в субботу, 20 июня, сообщает Гидрометцентр России

Предупреждение в Подмосковье будет действовать с 11:00 до 22:00. Там прогнозируются дождь, гроза и ветер.

Москве предупреждение из-за ветра будет действовать с 11:00 до 22:00, а из-за дождя и грозы — с 14:00 до 22:00.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенко ранее рассказал, что дождь с грозой ожидается в Москве в пятницу, 19 июня. По его словам, в столичном регионе прогнозируется переменная облачность. Дождь, гроза и местами град придут во второй половине дня.

Воздух прогреется до 28–30 градусов в столице, в Подмосковье — до 26–31 градуса. Будет дуть юго-восточный, южный порывистый ветер со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

В Москве 18 июня выпало рекордное количество осадков. К 18:00 показатель на ВДНХ достиг 37 миллиметров. Предыдущий рекорд принадлежал 18 июня 1928 года с 27,4 миллиметра осадков. Всего в период с 1 по 18 июня в городе выпало 123 миллиметра осадков. Это больше месячной нормы на 64%.