В МЧС назвали сроки аномальной жары

В некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО) России в ближайшие дни ожидается аномальная жара до 35 градусов. Она может продлиться до вторника, 23 июня. Об этом предупредили в центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) и главных управлениях МЧС по областям, передает ТАСС. Сроки спада температуры назвал главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.

«На юге установился антициклон, определяющий жаркую погоду, а на севере — над Кольском полуостровом — холодный антициклон, который спускается вниз. А между этими холодом и теплом проходит холодный фронт, который у нас вызовет осадки, и со вторника у нас температура снова опуститься до плюс 25 градусов», — рассказал Сушков.

Помимо Воронежской области, жаркая погода установится в ближайшее время и пол Белгородом. По данным регионального управления МЧС, воздух в Белгородской области может прогреться до 35 градусов. Управление МЧС по Курской области, в свою очередь, предупреждает, что в регионе из-за жары установится 4-й класс пожарной опасности. В Липецкой области прогнозируется жара до 30 градусов с дождями и грозами.

Кроме того, теплая и солнечная погода с температурой воздуха до 30 градусов до конца недели ожидается также в Тамбовской области. Аналогичные погодные условия установятся в Тульской, Рязанской, Ивановской и Брянской областях — в этих регионах в ближайшие два дня температура воздуха днем будет достигать 31 градуса, ночью до плюс 18 градусов.