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Погода в Москве: Москвичей предупредили о грозе 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Москвичей предупредили о грозе
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Дождь с грозой ожидается в Москве в пятницу, 19 июня, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
По его словам, в столичном регионе прогнозируется переменная облачность. Дождь, гроза и местами град придут во второй половине дня.
Воздух прогреется до 28–30 градусов в столице, в Подмосковье — до 26–31 градуса. Будет дуть юго-восточный, южный порывистый ветер со скоростью 2–7 метров в секунду, уточнил синоптик. Атмосферное давление опустится до 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
В Москве 18 июня выпало рекордное количество осадков. К 18:00 показатель на ВДНХ достиг 37 миллиметров. Предыдущий рекорд принадлежал 18 июня 1928 года с 27,4 миллиметра осадков.
Всего в период с 1 по 18 июня в городе выпало 123 миллиметра осадков. Это больше месячной нормы на 64%.
Гидрометцентр сообщил, что температура в четверг превысила рекордную отметку 45-летней давности. К 13:00 в районе ВДНХ столбики термометров показали 30,4 градуса. Наиболее высокая температура для этого дня была ранее зарегистрировано в 1975 году — 29,4 градуса.
Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова отметила, что в выходные в столицу придет прохлада, возможны дожди. К понедельнику, 22 июня, температура должна опуститься до 20–21 градуса.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , Александр Синенков , Московская область
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