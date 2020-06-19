Москвичей предупредили о грозе

Дождь с грозой ожидается в Москве в пятницу, 19 июня, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков

По его словам, в столичном регионе прогнозируется переменная облачность. Дождь, гроза и местами град придут во второй половине дня.

Воздух прогреется до 28–30 градусов в столице, в Подмосковье — до 26–31 градуса. Будет дуть юго-восточный, южный порывистый ветер со скоростью 2–7 метров в секунду, уточнил синоптик. Атмосферное давление опустится до 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

В Москве 18 июня выпало рекордное количество осадков. К 18:00 показатель на ВДНХ достиг 37 миллиметров. Предыдущий рекорд принадлежал 18 июня 1928 года с 27,4 миллиметра осадков.

Всего в период с 1 по 18 июня в городе выпало 123 миллиметра осадков. Это больше месячной нормы на 64%.

Гидрометцентр сообщил, что температура в четверг превысила рекордную отметку 45-летней давности. К 13:00 в районе ВДНХ столбики термометров показали 30,4 градуса. Наиболее высокая температура для этого дня была ранее зарегистрировано в 1975 году — 29,4 градуса.