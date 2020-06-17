Москвичам пообещали потепление после похолодания

Жителей Москвы к концу недели ждет резкое похолодание, однако затем в город снова придет потепление. Об этом в среду, 17 июня, заявила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

По словам синоптика, уже в четверг в столицу придут дожди, а к выходным к Москве подойдет холодный фронт, который принесет новые осадки. При этом температура в субботу снизится до плюс 26-28 градусов, в воскресенье — до 22-24 градусов, а в понедельник — и вовсе до 22-21 градуса.

Однако прохладная погода задержится в городе ненадолго — столица окажется под действием нового антициклона, и столбики термометров снова вернутся к отметке в плюс 25-26 градусов, пообещала Позднякова.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ожидающейся жары. По прогнозам синоптиков, днем в среду, 17 июня, воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 30-32 градусов.