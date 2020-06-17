«И ураганы могут быть, это нормальная история для лета»

В воскресенье в Москве резко похолодает, сообщают в Гидрометцентре. Температура снизится сразу на 8-10°C, накануне начнутся дожди.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал резкое похолодание в Москве в грядущее воскресенье. Об этом сообщает ТАСС.

«Заметное похолодание сразу градусов на 8-10. Мы прогнозируем, что температура будет в диапазоне 18-23°C», — заявил синоптик.

Он также отметил, что после продолжительной температуры в 27-31°C это понижение будет «ощутимым». Похолодание будет связано с перемещением холодного фронта, добавил Вильфанд. А уже в субботу, перед снижением температуры, начнутся «заметные» дожди, предваряющие холод.

Гидрометцентр сообщает, что до субботы температура в столице будет держаться в районе 29°C. В среду — 29-31 градус, в четверг и пятницу около 28°C. Суббота — от 24 до 29°C.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина ранее рассказала о погоде в начале лета. Об этом сообщает «Российская газета».

В Псковской, Смоленской и Брянской областях температура воздуха ожидается в рамках климатической нормы. Такая же ситуация прогнозируется в Амурской области Хабаровском крае и на Камчатке. Похолодание ожидается в Приморье и южной части острова Сахалин. На пару градусов теплее нормы июнь будет в ЯНАО и ХМАО, а также в областях Западной Сибири — Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской. Кроме того, превышение температурной нормы синоптики прогнозируют в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, в Якутии и на Чукотке.

Столичный регион может ждать днем температуры выше +20°C, а ночью — около +10°C.

«В этом году получается, что июнь может оказаться теплее: температура будет +10…+15°C по ночам и плюс +20…+25°C днем. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до +4…+9°C, а днем быть не больше +15°C», — сообщила Паршина.

Аналогичная ситуация с погодой ожидается на Северо-Западе, в Санкт-Петербурге, Новгородской и Псковской областях.

Ночные заморозки в июне ожидаются в республике Коми, на востоке Архангельской области и в Ненецком округе. Днем же там будет около +17…+22°C. Жара придет на юг России, начиная с Воронежской, Липецкой и Белгородской областей. Там в отдельные дни можно ждать до +32°C, а в Самарской и Саратовской областях — до +28°C. Погода на южном Урале будет похожа на обстановку в центральной России — до +26°C днем. Наконец, на юге Дальнего Востока дневные температуры будут в районе +20…+25°C.

Говоря об осадках, Паршина отметила, что ждать их в регионах с преобладанием антициклонов не стоит. Меньше всего дождей в июне будет в центральной России, на востоке Северо-Запада, в Поволжье и на Северном Кавказе. Якутия — кроме юго-восточных районов — а также север Чукотки и запад Амурской области могут рассчитывать на дефицит осадков в начале лета. Много дождей, напротив, ожидается в Иркутской области, на юге Красноярского края и в Хабаровском крае.

Сахалин и Камчатку тоже должно залить из-за тихоокеанских циклонов.

Еще в начале марта ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил «Российской газете», что летняя температура обещает быть очень комфортной для человека, это показывают долгосрочные расчеты. Он отметил, что новейшая технология прогнозов оправдалась в эту аномально теплую зиму. Тишковец заявил, что тепловую аномалию он предсказал еще в августе 2019 года.

«За четыре месяца до наступления зимы стало понятным, что зима будет одной из самых теплых, а скорее всего, рекордно теплой. Как вы видите, все оправдалось», — подчеркнул синоптик.

Грядущее лето будет теплым — причем и в июне, и в июле, и в августе на большей части европейской территории России температура будет «на один-два градуса» выше многолетних значений.

«Нормальная летняя погода напомнит о себе», — отметил синоптик.