Прогноз погоды: Москву ждет рекорд жары 

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Погодный рекорд 1892 года может быть побит в Москве сегодня.

Согласно прогнозам синоптиков, 17 июня на большей части территории Центральной России фон атмосферного давления будет повышенным. Прогноз погоды обещает, что будет преобладать солнечная, сухая и очень теплая, в том числе местами более +30 градусов, погода. Сегодня днем в столице температура воздуха составит +29…+32 градуса.

«Не исключено даже падение температурного максимума 128-летней давности», — сообщают «Метеовести».

17 июня 1892 года температура воздуха в Москве достигла +30,8 градуса. Завтра и послезавтра воздух в городе может прогреться до +28…+31 градуса.