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Прогноз погоды: Москву ждет рекорд жары 

Артём Кульша 2 часа назад
Прогноз погоды: Москву ждет рекорд жары
Фото: Рамблер
Погодный рекорд 1892 года может быть побит в Москве сегодня.
Согласно прогнозам синоптиков, 17 июня на большей части территории Центральной России фон атмосферного давления будет повышенным. Прогноз погоды обещает, что будет преобладать солнечная, сухая и очень теплая, в том числе местами более +30 градусов, погода. Сегодня днем в столице температура воздуха составит +29…+32 градуса.
«Не исключено даже падение температурного максимума 128-летней давности», — сообщают «Метеовести».
17 июня 1892 года температура воздуха в Москве достигла +30,8 градуса. Завтра и послезавтра воздух в городе может прогреться до +28…+31 градуса.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) рассказали, что 17-20 июня на большей части территории Центрального федерального округа ожидается превышение средней суточной температуры воздуха на пять-семь градусов, а в ряде субъектов Северо-Западного федерального округа — на пять-девять градусов.
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Погода , Росгидромет , Москва
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