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Погода в Москве: «Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве до вечера среды из-за жары 

Агентство «Москва» и ещё 2 46 минут назад
«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве
Фото: РИА Новости
«Оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве 17 июня из-за жары, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«В период с 11:00 до 19:00 17 июня в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха 30-32 градуса», — говорится в экстренном предупреждении.
В Гидрометцентре отметили, что абсолютный максимум для 17 июня составляет 30,8 градуса, он принадлежит 1892 году. Этот день также может стать самым жарким с начала лета. 11 июня в Москве температура уже превышала 30-градусную отметку, достигнув 30,5 градуса.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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