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Погода в ЦФО: синоптики предупредили об «опасном солнце» в ЦФО 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 11 минут назад
Россиян предупредили об «опасном солнце»
Фото: РИА Новости
В Центральном федеральном округе (ЦФО) в среду, 17 июня, прогнозируется опасная солнечная активность, что может негативно повлиять на зрение и кожу людей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Ультрафиолетовая радиация в одних случаях полезна, в других — губительна. Именно летом ультрафиолетовый индекс становится опасным. Для его характеристики существует международная шкала — от 1 до 12, но если больше 11 — это уже фантастически высокий индекс, который губительно действует на человека. Так вот, Росгидромет прогнозирует на 17-е число в Центральном федеральном округе очень высокий индекс облученности — от шести до восьми единиц», — приводит мнение научного руководителя Гидрометцентра ТАСС.
По словам Вильфанда, такой высокий ультрафиолетовый индекс особенно опасен для кожи и зрения людей. В связи с этим необходимо соблюдать ряд важных рекомендаций.
«Это очень негативное воздействие на глаза и кожу. Загорать категорически не рекомендуется, нужно использовать солнцезащитные средства, ходить в рубашке с длинным рукавом, носить шляпу. Это вполне серьезно», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.
Если есть такая возможность, лучше провести полуденные часы в помещении, а в течение дня стараться находиться в тени, советует метеоролог.
В Центральный федеральный округ входит город Москва и еще 17 областей на западе европейской части России, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую.
Напомним, 1 июня на Солнце произошла крупнейшая вспышка с октября 2017 года.
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Комментарии
Погода , Общество , Роман Вильфанд , Росгидромет , ИТАР-ТАСС
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