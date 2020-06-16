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Погода в Москве: В Москве объявили штормовое предупреждение 

Lenta.ru 1 час назад
В Москве объявили штормовое предупреждение
Фото: ТАСС
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары — в ближайшее время температура достигнет плюс 30-31 градуса. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
По словам Вильфанда, штормовое предупреждение всегда выпускается в Москве по согласованию с МЧС при температуре более 30 градусов, потому что она негативно влияет на большинство людей.
Он добавил, что такие предупреждения будут выпускаться часто в течение недели.
15 июня Вильфанд рассказал, что на этой неделе жителей Московского региона ждет новая волна жары, которая негативно повлияет на здоровье некоторых граждан и может стать опасной для пожилых. По его словам, атмосферное давление будет выше нормы, а погода — малооблачной со слабым ветром. На погоду будет влиять приближение дня летнего солнцестояния, во время которого солнечные лучи становятся более насыщенными.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , ИТАР-ТАСС
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