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Прогноз погоды: Россию накроет аномальный холод

Мария Иванова
иещё 4
11 минут назад
Комментарии7
Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд предупредил, что на следующей неделе прогноз погоды обещает россиянам резкое падение температуры сразу на десять градусов.
Россию накроет аномальный холод
Фото: ТАССТАСС
По словам Вильфанда, резкое похолодание будет вызвано смещением антициклона на запад. Обычно циклон, несущий жару, смещается на восток, отметил он.
Антициклон изменит свое положение в субботу, 20 июня, после чего в Москву, область и ближайшие регионы начнет приходить холодный воздух.
Ученый рассказал, что холода ждут жителей Урала и сибиряков. В это части страны температуры будут ниже нормы на шесть градусов, днем будет не теплее плюс 20 градусов, а по ночам - восемь-девять тепла.
В столичном регионе температуры упадут до 17-22 градусов, обещает прогноз погоды.
Как писал «Рамблер», остаток недели в Москве и области будет очень жарким: в четверг и пятницу, 18 и 19 июня, в регионе ожидается плюс 27-29 градусов, в субботу, 20 июня, будет 24-29 тепла. Вплоть до пятницы температуры в регионе будут на пять градусов выше нормы. Вильфанд отмечал, что это уже вторая нашествие жары за это лето.
Комментарии7
Погода,Общество,Роман Вильфанд,Россия
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