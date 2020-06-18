Россию накроет аномальный холод

Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд
предупредил, что на следующей неделе прогноз погоды обещает россиянам резкое падение температуры сразу на десять градусов.
По словам Вильфанда, резкое похолодание будет вызвано смещением антициклона на запад. Обычно циклон, несущий жару, смещается на восток, отметил он.
Антициклон изменит свое положение в субботу, 20 июня, после чего в Москву, область и ближайшие регионы начнет приходить холодный воздух.
Ученый рассказал, что холода ждут жителей Урала и сибиряков. В это части страны температуры будут ниже нормы на шесть градусов, днем будет не теплее плюс 20 градусов, а по ночам - восемь-девять тепла.
В столичном регионе температуры упадут до 17-22 градусов, обещает прогноз погоды.
Как писал «Рамблер», остаток недели в Москве и области будет очень жарким: в четверг и пятницу, 18 и 19 июня, в регионе ожидается плюс 27-29 градусов, в субботу, 20 июня, будет 24-29 тепла. Вплоть до пятницы температуры в регионе будут на пять градусов выше нормы. Вильфанд отмечал, что это уже вторая нашествие жары за это лето.