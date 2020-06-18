Россию накроет аномальный холод

Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд предупредил, что на следующей неделе прогноз погоды обещает россиянам резкое падение температуры сразу на десять градусов.

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По словам Вильфанда, резкое похолодание будет вызвано смещением антициклона на запад. Обычно циклон, несущий жару, смещается на восток, отметил он.

Антициклон изменит свое положение в субботу, 20 июня, после чего в Москву, область и ближайшие регионы начнет приходить холодный воздух.

Ученый рассказал, что холода ждут жителей Урала и сибиряков. В это части страны температуры будут ниже нормы на шесть градусов, днем будет не теплее плюс 20 градусов, а по ночам - восемь-девять тепла.

В столичном регионе температуры упадут до 17-22 градусов, обещает прогноз погоды.