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Погода в России: Вильфанд предупредил о грядущих холодных аномалиях

РИА Новостииещё 3
36 минут назад
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Дневная температура в центре Европейской России снизится на десять градусов по сравнению с показателями середины текущей недели, однако настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Очень холодно": россиян предупредили об аномалиях
Фото: ТАССТАСС
"Сейчас происходит не часто встречающаяся ситуация, когда антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, он смещается не на восток, как обычно, а на запад. Сейчас его ось проходит по земле от Каспийского моря на Скандинавию, через Москву, а в уже в субботу она сместиться на запад", - сказал синоптик.
По словам Вильфанда, такая ситуация приведет к тому, что в центре европейской части России начнет поступать холодный воздух. В результате дневная температура понизится до 18—20 градусов, а по ночам похолодает до +10, что является нормой для середины июля.
"Очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской области, на Урале: в Челябинской, Екатеринбургской областях. Там температура будет ниже нормы на шесть градусов. Там еле-еле будет приближаться к 20-градусной отметки, а ночные температуры 8—9 градусов", - добавил научный глава Гидрометцентра.
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Погода,Общество,РИА Новости,Россия
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