Ждут ли Россию бесснежные зимы?

Роман Вильфанд. Финская метеорологическая служба вместе с канадскими коллегами провела исследование распределения снега за последние 40 лет — начиная с 1980 года. Выводы оказались очень интересными: снега в Северном полушарии как выпадало много, так и выпадает, однако изменились его границы. Теперь самый большой снежный покров — в высоких широтах. А в умеренных — снега выпадает совсем немного. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ

"Почему стали смотреть с 1980 года? Потому что в это время появилась надежная спутниковая информация, позволяющая оценить заснеженность территории. Но все равно информация со спутника содержит погрешность при определении количества снега — его объема, высоты. Поэтому финны сопоставили данные со спутника с наземными наблюдениями — в разных точках измерялась высота и плотность снега. Погрешность составила до 10 процентов. И был сделан такой вывод — в целом с 80 года прошлого века объем выпадающего снега в Северном полушарии не меняется. Но граница снежного покрова смещается к северу. В умеренных широтах выпадает меньше снега, а в высоких — больше", — пояснил Вильфанд. Если говорить о России, то у нас высокие широты начинаются с 60 параллели. На ней, например, расположен Санкт-Петербург.

Метеоролог добавил, что в исследовании содержится еще один парадоксальный вывод: прошедшая зима оказалась самой снежной в Северном полушарии. "Сложно в это поверить, ведь мы всю зиму прожили без снега. И не только мы, но и вся европейская территория. И Западная Европа была без снега. Но зато на нашей азиатской территории, да и в Северной Америке, снега выпало больше, чем обычно. А в Лапландии снегопады были рекордными, поэтому весной половодье на всех местных реках оказалось экстремальным. В ряде регионов и в Финляндии, и в Норвегии в результате таяния снега произошли оползни. И даже сползали в воду дома", — уточнил Вильфанд.

Однако, по его словам, нельзя говорить, что теперь каждый год на европейской территории России будут малоснежные зимы. Может быть одна снежная зима, а потом пять бесснежных. "Но раз такой тренд наметился, то снега в умеренных широтах будет выпадать все меньше. А вот насколько меньше, мы сможем понять лет через 20 или 30", — поясняет синоптик. Он отмечает, что главное сейчас постараться адаптироваться к тенденциям изменения климата.

Например, для озимых в южных регионах страны бесснежные зимы сейчас не особенно страшны. В середине ХХ века считалось, что если зима малоснежная, то велика вероятность вымерзания озимых. Потому что при полярных процессах почва быстро промерзает. Но затем проведенные агрометеорологами Гидрометцентра исследования показали, что за последние десятилетия ситуация изменилась. Похолоданий теперь меньше, чем раньше. И вымерзания почвы почти не происходит.