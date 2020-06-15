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Погода в Москве: Москвичей предупредили о приходе арктического фронта 

Мослента 1 час назад
Москвичей предупредили о приходе арктического фронта
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Жаркая погода в Москве продержится до конца недели: в воскресенье, 21 июня, в город придет арктический фронт. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с радиостанцией «Комсомольская правда».
Он рассказал, что на текущей неделе в Центральной России будет жарко. В некоторые дни температура воздуха поднимется до 30 градусов, самыми жаркими станут среда и четверг. «Ожидается переменная облачность, практически без осадков, какие-то небольшие локальные дожди возможны, но это не считается», — уточнил Тишковец.
По его словам, в воскресенье, когда Москву настигнет арктический фронт, столбики термометров опустятся до 20-25 градусов тепла днем и до 10-15 градусов — ночью.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец
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