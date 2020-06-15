Прогноз погоды: россиянам пообещали климатические сюрпризы 

Прогноз погоды на протяжении всего июня обещает россиянам перепады температур, периоды жары и похолоданий, а также грозы и ливни.

В столичный регион после прохладных выходных вернется жаркая погода. На неделе с 15 по 21 июня в столице будет чаще облачно, чем солнечно, но температуры вырастут. Со вторника, 16 июня, воздух прогреется до 29 градусов тепла, которые, как предупреждают синоптики, будут ощущаться как 35-40 градусов.

В конце недели в Москву и область вернутся дожди, температура упадет. Ночью в воскресенье, 21 июня, местами в регионе похолодает до плюс десяти градусов, днем будет 21 градус тепла, но ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Комфортная погода установится в столице и Подмосковье 28-30 июня, в эти дни будут солнечно и до 26-27 градусов тепла.

В Крыму на этой неделе прогноз погоды обещает дожди и облачность, температуры составят от 24 до 27 градусов тепла. В Геленджике, Сочи и Адлере будет плюс 26-30 градусов, осадки возможны, но кратковременные.