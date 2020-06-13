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Синоптик объяснил причины опасных погодных явлений в России 

РИА Новости и ещё 9 46 минут назад
Россиянам объяснили причины опасных погодных явлений
Фото: globallookpress.com
Столкновение теплых и холодных воздушных масс привело к возникновению череды опасных погодных явлений в европейской части России, которые наблюдались в пятницу и субботу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, после нескольких дней жары начали поступать холодные воздушные массы с Карского моря и Новой Земли.
"В пятницу произошло резкое столкновение воздушных масс и быстрое развитие конвективных (процессов смешения. — Прим. ред.) в атмосфере", — сказал синоптик.
Вильфанд подчеркнул, что "началось резкое вытеснение теплого воздуха, который начал быстро подниматься вверх по линии фронта, при этом шло образование облаков, верхняя граница которых находилась на высоте около десяти километров".
Синоптик рассказал, что в таких условиях возникают опасные явления.
"Выпадают сильные и обильные осадки, из-за этого происходят подтопления, усиления ветра и грозы", — сообщил он.
Как пояснил Вильфанд, сначала это было в северных областях столичного региона, а к ночи грозы и дождь пришли и в столицу.
"Перемещение холодных масс происходило по Северо-Западному, Центральному и Приволжскому федеральным округам, поэтому грозы, дожди и ветер были везде. Фронтальный раздел не дошел до юга, поэтому там сохранялась жаркая погода", — заключил синоптик.
Ранее в столице упали больше 40 деревьев, сильные порывы ветра нарушили энергоснабжение в 46 населенных пунктах в Псковской области, а в Ставропольском крае шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду повредил кровлю домов, нарушил электроснабжение и опрокинул несколько грузовых автомобилей.
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Погода , Общество , РИА Новости
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