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Погода в Москве: Москвичам пообещали возвращение жары 

Мослента 1 час назад
Москвичам пообещали возвращение жары
Фото: ТАСС
Жара снова вернется в Москву со вторника, 16 июня, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«Со вторника возвращается жара. Опять двадцать пять, можно сказать», — сказал он.
Согласно руководителю Гидрометцентра России, это касается европейской части страны. В ее западной половине температурный фон установится на четыре градуса выше нормы, а в восточной — на два градуса выше нормы.
По данным Гидрометцентра, жара в столицу будет возвращаться постепенно. Так, в субботу в городе ожидается 18-20 градусов тепла, в воскресенье — 20-22, в понедельник — 23-25, а уже со вторника столбик термометра поднимется выше 30 градусов, в этот день в Москве ожидается 26-31 градус тепла.
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Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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