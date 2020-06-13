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«Опять двадцать пять»: жара вернется в Москву 

Майк Габриелян 14 минут назад
Москвичам пообещали возвращение жары
Фото: ТАСС
На Европейскую часть России надвигается жара. Температура выше нормы установится со вторника, 16 июня. В Москве будет под 30 градусов. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.
«Со вторника возвращается жара. Опять двадцать пять, можно сказать… Это касается центра европейской части России», — сказал синоптик.
По его данным, на западе европейской России температура поднимется выше нормы на 4 градуса, на востоке — на 2 градуса.
В Москве температура составит 25-30 градусов. При этом в столице с каждым днем будет всё жарче. В воскресенье — 20-22 градуса тепла, в понедельник — 23-25, во вторник — 26-31 градус.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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