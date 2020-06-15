Москвичей предупредили о субтропической жаре

Температура в Москве на этой неделе поднимется выше 30 градусов, прохлада вернется в город только в выходные, передает "Москва 24".

Субтропическая жара ожидается во всем центре страны. Во второй половине недели прогнозируются грозы.

В столице большую часть недели будет жарко. Сегодня и во вторник — переменная облачность, без осадков. Днем 15 июня — 24–26 градусов тепла, 16 июня — до плюс 27–29.

В среду и четверг — 29–31 градус и 27–29 соответственно. Атмосфера над регионом станет неустойчивой, и во второй половине каждого из этих дней местами возможно образование мощных кучевых облаков. Они повлекут за собой локальные ливни и грозы, в отдельных районах не исключен град.

В выходные на погоду столичного региона начнет влиять активный циклон с северо-запада, станет прохладнее. Пройдут кратковременные грозовые дожди, облака и осадки будут ограничивать дневной прогрев: в субботу — плюс 24–26.

В воскресенье дожди и грозы прекратятся, но усилившийся ветер принесет к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы. Столбики термометров опустятся до плюс 20–22.