Включили лето: ждать ли москвичам похолодания

Аномальная жара в столице начинает потихоньку спадать — на выходных на ее место придут дожди и грозы, столбики термометров опустятся до +19…+21°С. Однако к понедельнику осадки прекратятся, и воздух вновь начнет прогреваться — уже 16 июня его температура поднимется выше нормы, а своего максимума — +28°С — она достигнет к 19 июня. Оправдаются ли надежды москвичей на нормальное лето — в прогнозе погоды «Газеты.Ru».

В выходные в Москве ожидаются дожди и грозы. Тем не менее, погода будет все еще по-летнему теплая. В течение же следующей недели возможно небольшое похолодание, однако уже к ее концу москвичей снова настигнет жара. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре погоды «Фобос».

В пятницу, 12 июня, жара в Москве постепенно начнет спадать — северный атмосферный фронт принесет в столицу ливни и грозы, сопровождаемые шквалистым усилением ветра. Сутки будут идти ливневые дожди и греметь грозы. Столбики термометра, по сравнению с предыдущими днями, слегка опустятся — до +24…+26°C днем и до +12…+14°C ночью. Атмосферное давление изменится мало и составит 747 мм рт. ст.

12 июня в РФ отмечается День России — в стране традиционно объявляется выходной. В этом году праздник пройдет с учетом действующих ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Большинство мероприятий состоится в онлайн-формате, чтобы не создавать массового скопления людей. Праздничный салют москвичи также смогут увидеть в прямом эфире.

В субботу, 13 июня, благодаря отходу фронтального раздела затяжные ливни постепенно будут прекращаться — останутся только кратковременные дожди. На улице станет заметно свежее. Однако уставшим от жары москвичам облегчения это не принесет — неприятностей добавит теперь уже сильный северо-восточный ветер (6-11 м/с). Температура днем опустится до +19…+21°С, ночью — до +12…+14°С. Атмосферное давление повысится до 753 мм рт. ст.

13 июня вот уже 15 лет в мире отмечается странный праздник — День вязания на публике, который оценить могут только те, кто любит вязать крючком или на спицах. Но и этот узкий слой населения достоен своей вечеринки — обычно повязать вместе собираются в скверах и парках. Погода в Москве в этом году к этому не располагает, равно как и здравый смысл, не позволяющий участвовать в массовых мероприятиях. Так что молча позавидуем тем, кто отметил этот праздник впервые в Париже — в 2005 году именно там любительница вязания Даниэль Лендес пригласила повязать на открытом воздухе тех, кто разделяет ее увлечение.

В воскресенье, 14 июня, дожди в Москве наконец закончатся, будет сухо и солнечно — все благодаря влиянию скандинавского антициклона. Тем не менее, поступающий холодный воздух продолжит снижать температуру, и она окажется немного ниже средних значений. Так, днем термометр покажет +19…+21°С, а ночью +12…+14°С. Атмосферное давление повысится до 755 мм рт. ст.

14 июня во всем мире празднуется День донора крови. В мае 2005 года в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения министры разных стран приняли заявление о поддержке добровольного донорства крови. Тогда же они постановили проводить Всемирный день донора крови 14 июня каждого года — дату праздника приурочили ко дню рождения Карла Ландштейнера , австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Напомним, что москвичи, имеющие антитела к коронавирусу, могут стать плазму крови для больных COVID-19. В настоящее время считается, что это один из наиболее эффективных методов лечения данной инфекции в отсутствие вакцины.

В понедельник, 15 июня, осадков в столице все также не предвидится. А вот температура воздуха ожидается на 2-3°С прохладнее, чем обычно. Она составит +19…+23°С днем и +12…+14°С ночью. Атмосферное давление сохранится выше нормы, 754 мм рт. ст.

15 июня отмечается Всемирный день ветра. Инициаторами создания столь необычного праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Их представители решили, что пора уже привлечь внимание общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики. И действительно, эксперты считают, что развитие это отрасли поможет решить множество проблем — энергетического, экономических и экологических.

Во вторник, 16 июня, в Москве обойдется без кратковременных дождей, а температура вновь поднимется выше привычной для середины июня. Днем столбики термометров достигнут +24…+26°С, а ночью — +15…+17°С. Атмосферное давление сохранится немного выше нормы, 752 мм рт. ст.

16 июня заработают летние веранды столичных кафе и ресторанов, к прежней работе вернутся библиотеки, риэлтерские конторы, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

В общественном транспорте народу явно прибавится — будьте осторожны, не кашляйте друг на друга и надевайте маску не только на рот и подбородок, но и на нос.

В среду, 17 июня, на фоне на фоне повышенного атмосферного давления погода в столице и Подмосковье будет тихой, солнечной и по-летнему теплой. Воздух днем прогреется до +24…+27°С, ночью — до +15…+18°С. Атмосферное давление ожидается немного выше нормы, 752 мм рт. ст.

17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Именно в этот день в 1994 год ООН приняли конвенцию, согласно которой каждый год 17 июня государства должны проводить мероприятия, посвященные повышению информированности о последствиях засухи.

В четверг, 18 июня, вновь возникнет высокая вероятность послеполуденных кратковременных дождей, также не исключены грозы. Температурный режим при этом ожидается близким к норме. Днем температура составит +23…+26°С, ночью — +16…+19°С. Атмосферное давление также ожидается около нормы, 748 мм рт. ст.

18 июня Вооруженные силы РФ отмечают День службы военных сообщений (ВОСО). Соответствующий указ президента России был подписан в мае 2017 года. В ведении ВОСО находится организация перевозок, включая подготовку путей сообщения для решения задач Вооруженных Сил.

В пятницу, 19 июня, погоду в столичном регионе будет определять неустойчивая воздушная масса — в послеполуденные часы местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Днем ожидается +23…+28°С, ночью — +15…+20°С. Ветер переменный слабый 2-7 м/с, при грозе порывы до 8-13 м/с. Атмосферное давление будет в норме — 748 мм рт. ст.

19 июня в мире празднуют Международный день прогулки. Самое время отдохнуть, снять стресс или нервное напряжение с помощью небольшой вылазки из дома.