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Погода в Москве: «желтый» уровень опасности из‑за грозы в Московском регионе продлили до вечера 12 июня 

Газета.Ru 1 час назад
Желтый уровень опасности продлили в московском регионе
Фото: РИА Новости
В Подмосковье и столице продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы до вечера 12 июня, в Московском регионе также действует предупреждение из-за порывистого ветра и града, сообщает РИАМО.
"Желтый" — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.
В столице "желтый" уровень из-за грозы объявлен с 09:00 11 июня до 21:00 12 июня, в Подмосковье — до 21:00 12 июня. Кроме того, в Московском регионе объявлено предупреждение из-за града и порывов ветра в 12-17 метров в секунду до 21:00 четверга.
"Желтый" уровень погодной опасности объявили также на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Смоленской областей. В Брянской, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях объявлен следующий, "оранжевый" уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В Московском регионе 12 июня будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, местами сильный, прогремит гроза. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 17-19 градусов, днем — плюс 23-25 градусов.
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Погода , Новости Москвы , РИАМО , Московская область
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