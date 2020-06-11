Москву ждет «ранний бархатный сезон»

Роман Вильфанд. Температура воздуха в столичном регионе к выходным, 13-14 июня, понизится, а вода в водоёмах прогреется, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России

Как уточнил Вильфанд, после жары, стоявшей в Москве несколько дней, воздух станет прохладнее, а температура воды достигнет 20 градусов по Цельсию или даже выше, то есть, можно сказать, что начнётся купальный сезон. Однако такое соотношение температур воды и воздуха более характерно для так называемого бархатного сезона, передаёт ТАСС.

Вроде бы купальный сезон, но я бы сказал, что это такой ранний бархатный сезон. Ведь он характеризуется примерным равенством температуры воды и воздуха, — пояснил синоптик.

По данным Гидрометцентра, в четверг, 11 июня, днем в Москве будет жарко — плюс 30-32 градуса, в пятницу температура понизится до 23-25 градусов, в субботу станет ещё прохладнее — плюс 17-19 градусов, в воскресенье — 16-21 градус тепла.

Как писал NEWS.ru ранее, лето 2020 года будет неоднородным, с вероятностью 60–65% средняя температура в России будет около нормы или выше неё.