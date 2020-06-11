В Москве ожидается треть месячной нормы осадков

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Москве вечером ожидаются ветер, ливень и гроза — может выпасть треть месячной нормы осадков. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова

"Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в столичном регионе ожидаются дожди, местами сильные, до 25 мм (треть месячной нормы осадков), грозы с порывами ветра до 20 м/с", — сказал Бирюков.

Он отметил, что коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности, а также приняты меры по защите от порывов ветра.

Заммэра попросил москвичей не покидать дома без необходимости и не парковаться рядом с шаткими конструкциями.