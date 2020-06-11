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Погода в Москве: к вечеру ожидается треть месячной нормы осадков 

Газета.Ru и ещё 8 42 минуты назад
В Москве ожидается треть месячной нормы осадков
Фото: РИА Новости
В Москве вечером ожидаются ветер, ливень и гроза — может выпасть треть месячной нормы осадков. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.
"Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в столичном регионе ожидаются дожди, местами сильные, до 25 мм (треть месячной нормы осадков), грозы с порывами ветра до 20 м/с", — сказал Бирюков.
Он отметил, что коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности, а также приняты меры по защите от порывов ветра.
Заммэра попросил москвичей не покидать дома без необходимости и не парковаться рядом с шаткими конструкциями.
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Погода , Новости Москвы , Петр Бирюков , Интерфакс
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