Прогноз погоды: россиян предупредили о сюрпризах на выходных 

В пятницу, 12 июня, прогноз погоды обещает новые сюрпризы в России , в том числе резкое падение температуры.

Москве погода к выходным вернется к июньской норме. С 12 июня температура воздуха в столице опустится до 20-22 градусов тепла, будут возможны осадки. С субботы, 13 июня, дожди усилятся и похолодает по плюс 16-18 градусов.

Московской области будет еще холоднее: ночью в воскресенье, 14 июня, местами температуры опустятся до плюс 10 градусов.

С 12 июня жара резко покинет Орел и Липецк (там похолодает до плюс 12-13), Тверь (до плюс 10-12) и Рязань (до плюс 8-10).

До утра понедельника, 15 июня, на европейской территории страны будут возможны порывистые ветра и сильные ливни.

В Татарстане погода ухудшится раньше: уже в среду, 10 июня, начнутся сильные дожди, а к 13 июня прогноз погоды обещает в регионе всего плюс 14-18 градусов тепла.

В Петербурге в ночь на четверг, 11 июня, температура опустится до плюс 14-15, днем будет плюс 18, а 12 июня будете не теплее плюс 16. Но на выходных может потеплеть до 20-23 градусов тепла.

Как писал «Рамблер», в последние дни во многих регионах страны температура держится на аномальных для начала лета уровнях. Так, в некоторых районах столичного региона было до 30-32 градусов тепла.