В столицу придут ливни с грозами

Ливни с грозами и жара до +30 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк

"Сегодня столичный регион останется под влиянием раскаленного жаркого антициклона. Температурный режим у нас по-прежнему на 6-7 градусов будет превышать средние многолетние значения, при переменной облачности воздух в черте города прогреется до 28-30 градусов, в столичном регионе мы обещаем +26…+31, но в полуденные часы в отдельных районах области, в первую очередь это касается западных районов, могут брызнуть короткие ливневые дожди, местами прогреметь грозы", — рассказала Волосюк.

По словам синоптика, ветер при этом будет дуть с юга, несильный, 2-7 метров в секунду, при грозах возможно кратковременное порывистое усиление ветра. Атмосферное давление изменится незначительно и составит 750 миллиметров ртутного столба, это немного выше привычных для Москвы значений.