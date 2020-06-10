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В Москве в среду ожидают грозы и жару до 30 градусов 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В столицу придут ливни с грозами
Фото: РИА Новости
Ливни с грозами и жара до +30 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион останется под влиянием раскаленного жаркого антициклона. Температурный режим у нас по-прежнему на 6-7 градусов будет превышать средние многолетние значения, при переменной облачности воздух в черте города прогреется до 28-30 градусов, в столичном регионе мы обещаем +26…+31, но в полуденные часы в отдельных районах области, в первую очередь это касается западных районов, могут брызнуть короткие ливневые дожди, местами прогреметь грозы", — рассказала Волосюк.
По словам синоптика, ветер при этом будет дуть с юга, несильный, 2-7 метров в секунду, при грозах возможно кратковременное порывистое усиление ветра. Атмосферное давление изменится незначительно и составит 750 миллиметров ртутного столба, это немного выше привычных для Москвы значений.
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Погода , Новости Москвы , Елена Волосюк , РИА Новости
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