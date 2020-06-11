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В предстоящем месяце Гисметео обещает северо-западной части России изрядное количество осадков. Если верить новостям о прогнозе погоды, нередкими будут ливни и сильные грозы.

Санкт-Петербурге ливни с грозами будут в течение следующих двух недель, сообщает новость Гисметео. По прогнозу погоды, вторая половина июня месяца станет немного посуше, хоть и обещает быть достаточно пасмурной.

В Псков, передает новость Гисметео, непогода придет до середины текущего месяца. Вслед за грозами, по прогнозу погоды, наступить по-настоящему летняя жара. Столбик термометра начнет подниматься до +30 градусов.

Жаркие дни в Вологде, передает Гисметео новости о прогнозе погоды, будут сопровождаться грозовыми фронтами и сильными осадками. Ближе к концу текущего месяца наступят прохладные дни.

Предстоящий месяц в Мурманске будет весьма прохладным. Гисметео сообщает новости о не по-летнему холодных днях, воздух будет прогреваться до +8…+10 градусов. Похолодание будет сопровождаться проливными дождями.

Вслед за жарой, ливнями и грозами наступит похолодание и в Сыктывкаре. Синоптики сообщают новости о весьма прохладных днях в разгаре лета в течение предстоящего месяца.