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Погода в России: Затишье вслед за грозой: прогноз погоды от Гисметео на месяц 

Свободная пресса и ещё 1 31 минуту назад
В предстоящем месяце Гисметео обещает северо-западной части России изрядное количество осадков. Если верить новостям о прогнозе погоды, нередкими будут ливни и сильные грозы.
В Санкт-Петербурге ливни с грозами будут в течение следующих двух недель, сообщает новость Гисметео. По прогнозу погоды, вторая половина июня месяца станет немного посуше, хоть и обещает быть достаточно пасмурной.
В Псков, передает новость Гисметео, непогода придет до середины текущего месяца. Вслед за грозами, по прогнозу погоды, наступить по-настоящему летняя жара. Столбик термометра начнет подниматься до +30 градусов.
Жаркие дни в Вологде, передает Гисметео новости о прогнозе погоды, будут сопровождаться грозовыми фронтами и сильными осадками. Ближе к концу текущего месяца наступят прохладные дни.
Предстоящий месяц в Мурманске будет весьма прохладным. Гисметео сообщает новости о не по-летнему холодных днях, воздух будет прогреваться до +8…+10 градусов. Похолодание будет сопровождаться проливными дождями.
Вслед за жарой, ливнями и грозами наступит похолодание и в Сыктывкаре. Синоптики сообщают новости о весьма прохладных днях в разгаре лета в течение предстоящего месяца.
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Погода , Видео , Общество , Прогноз погоды , Санкт-Петербург
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