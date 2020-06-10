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Прогноз погоды: россиян ждет «сумасшедшее» лето 

Мария Иванова 11 минут назад
Прогноз погоды: россиян ждет «сумасшедшее» лето
Фото: РИА Новости
В ближайшие дни во многих регионах России температура воздуха может подняться до аномальных для начала лета показателей, прогноз погоды обещает «сумасшедшую» жару.
В ближайшую неделю погоду в Москву будут определять теплые воздушные массы с востока и юго-востока. Во вторник, 9 июня, и в следующие три дня воздух может прогреваться до 30-32 градусов тепла.
По словам синоптиков, температурный фон в столице и области будет выше климатической нормы на пять-шесть градусов. Также специалисты предупредили жителей региона о невыносимой духоте: всю неделю относительная влажность воздуха будет на уровне 80-93 процента, поэтому дышать будет непросто.
К выходным прогноз погоды обещает возвращение в Москву нормальных температур — плюс 20-21 — и дождей.
В Ростовской области в ближайшую неделю будет плюс 30-33, в Волгоградской области — плюс 32-35, в Астраханской — плюс 34-36, в Краснодарском крае местами ожидается до плюс 35-40 градусов. В Севастополе с 8 по 11 июня будет плюс 23-29.
Как сообщал «Рамблер», накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что все предстоящее лето с вероятностью 60-65 процентов будет теплым. Температуры, по его словам, будут находиться около или выше нормы.
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Погода , Общество , Москва
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