Прогноз погоды: россиян ждет «сумасшедшее» лето 

В ближайшие дни во многих регионах России температура воздуха может подняться до аномальных для начала лета показателей, прогноз погоды обещает «сумасшедшую» жару.

В ближайшую неделю погоду в Москву будут определять теплые воздушные массы с востока и юго-востока. Во вторник, 9 июня, и в следующие три дня воздух может прогреваться до 30-32 градусов тепла.

По словам синоптиков, температурный фон в столице и области будет выше климатической нормы на пять-шесть градусов. Также специалисты предупредили жителей региона о невыносимой духоте: всю неделю относительная влажность воздуха будет на уровне 80-93 процента, поэтому дышать будет непросто.

К выходным прогноз погоды обещает возвращение в Москву нормальных температур — плюс 20-21 — и дождей.

В Ростовской области в ближайшую неделю будет плюс 30-33, в Волгоградской области — плюс 32-35, в Астраханской — плюс 34-36, в Краснодарском крае местами ожидается до плюс 35-40 градусов. В Севастополе с 8 по 11 июня будет плюс 23-29.

Как сообщал «Рамблер», накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что все предстоящее лето с вероятностью 60-65 процентов будет теплым. Температуры, по его словам, будут находиться около или выше нормы.