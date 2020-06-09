Россиянам предсказали температурные ямы

В июле и августе не будет резких всплесков жаркой погоды, которая сейчас наблюдается в Москве, заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Июль, август по долгосрочным прогнозам тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам", — сказал он телеканалу "Москва 24".
По его словам, с середины июня погода в столице будет держаться в пределах климатической нормы: до 10-15 градусов ночью и 20-25 — днем.
При этом во второй половине лета есть вероятность возникновения температурных ям и существенного похолодания, добавил синоптик. Однако в этом случае нельзя полностью полагаться на долгосрочный прогноз, отметил Тишковец.
Метеоролог рассказал, что на этих выходных в Москве наступит похолодание до 20 градусов выше нуля, а в начале следующей недели показатели вернутся к климатической норме.
"После этого произойдет некая стабилизация", — заявил синоптик.