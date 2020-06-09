Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптик предсказал россиянам температурные ямы летом 

РИА Новости 10 минут назад
Россиянам предсказали температурные ямы
Фото: РИА Новости
В июле и августе не будет резких всплесков жаркой погоды, которая сейчас наблюдается в Москве, заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Июль, август по долгосрочным прогнозам тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам", — сказал он телеканалу "Москва 24".
По его словам, с середины июня погода в столице будет держаться в пределах климатической нормы: до 10-15 градусов ночью и 20-25 — днем.
Россиянам пообещали неоднородное лето
При этом во второй половине лета есть вероятность возникновения температурных ям и существенного похолодания, добавил синоптик. Однако в этом случае нельзя полностью полагаться на долгосрочный прогноз, отметил Тишковец.
Метеоролог рассказал, что на этих выходных в Москве наступит похолодание до 20 градусов выше нуля, а в начале следующей недели показатели вернутся к климатической норме.
"После этого произойдет некая стабилизация", — заявил синоптик.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Последние новости
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия "Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП "Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП "Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве "Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве
Комментарии 1
Погода , Общество , Евгений Тишковец , Москва24 , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Видео
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Ефремова арестовали
00:19
Ефремова арестовали
Происшествия
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
00:10
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
Происшествия Криминал
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
00:16
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение