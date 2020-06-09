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Погода в Москве: экстренное предупреждение о жаре объявили в столице 

Газета.Ru 1 час назад
Экстренное предупреждение о жаре объявили в столице
Фото: РИА Новости
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за жары. Об этом сообщает Гидрометцентр России, передает "Москва 24".
Синоптики предупредили, что потенциально опасная погода прогнозируется в столичном регионе до 17:00 9 июня. Столбики термометров могут подняться до +30 градусов.
Также в столице и области до 21:00 9 июня объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя, града и грозы. В среду с 11:00 до 18:00 будет также действовать предупреждение об очень высокой температуре.
В городе уже несколько дней подряд столбики термометров показывают выше +25 градусов. Во вторник воздух в столице может прогреться до +28 градусов. Из-за жары коммунальные службы города чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха.
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Погода , Новости Москвы
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