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В Петербурге прошёл град размером с небольшую картошку 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
В Петербурге прошёл град размером с картошку
Фото: vk.com/kznlife/Global Look Press
Ливень и град обрушились на Санкт-Петербург после 30-градусной жары. Жители Петербурга стали делиться в социальных сетях видеозаписями этого природного явления.
Как пишут «Невские новости», многие горожане не могли поверить, что летом за окном выпал град размером с некрупную картошку. Некоторые прочувствовали на себе это природное явление, поскольку были на улице. Многие написали, что им было физически больно.
Другие петербуржцы наблюдали за градом из дома, они также показали видео из социальных сетей.
NEWS.ru писал, что с 8 по 15 июня в шести регионах России из-за дождей могут произойти потопы. Прогнозируется, что вода выйдет на пойму в бассейне реки Енисей Енисейского района Красноярского края, на реке Кеть Верхнекетского района Томской области, на реке Зея в Мазановском, Зейском и Селемджинском районах Амурской области. Об этом сообщает ВНИИ ГОЧС.
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Погода , Общество , Санкт-Петербург
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