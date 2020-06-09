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Погода в Москве: На Москву надвигается гроза с градом 

Москва24 47 минут назад
На Москву надвигается гроза с градом
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве объявлено экстренное предупреждение. Оно сделано из-за ожидаемой грозы с градом, передает пресс-служба столичного главка МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 мск в Москве местами ожидается дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.
В связи с этим специалисты ведомства призвали горожан по возможности переждать непогоду дома. Также москвичам рекомендовали не укрываться от грозы под одиночными деревьями и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что центр Европейской России ждет резкое похолодание к концу недели. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в субботу столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов. При этом в понедельник уже существенного понижения температуры не ожидается.
Тем временем в городе уже несколько дней подряд столбики термометров показывают выше плюс 25 градусов. Во вторник воздух в столице может прогреться до плюс 28 градусов. В связи с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за жары.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , Росгидромет
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