Пока вы спали: Россию накроет аномальная жара 

Россиян предупредили об аномальной жаре
Под влиянием антициклона в ряде регионов России с 8 по 12 июня ожидается аномально жаркая погода. Об этом говорится в сообщении на сайте Росгидромета.
По данным синоптиков, температура выше нормы ждет жителей Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Ленинградской областей, а также Коми. При этом в Центральном и Уральском федеральных округах температура будет на 4–9°С выше нормы, в Приволжском федеральном округе — на 6–9°С выше нормы.
Однако жарче всего на юге России. Так, в Волгоградской области столбик термометра поднимется до 40°С, что на 6–9°С выше нормы, в Астраханской области — до 42°С, что на 7–9°С выше нормы.
Актеру Ефремову может грозить до 12 лет тюрьмы
Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, может быть переквалифицировано. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет ТАСС.
После ДТП дело в отношении актера было возбуждено по второй части статьи 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).
«Уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано на ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы», — пояснил источник в правоохранительных органах, отметив, что Ефремов был отпущен под подписку о невыезде.
Ройзман госпитализирован с коронавирусом
Политик и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, заболевший COVID-19, рассказал, что был госпитализирован с пневмонией в Городскую клиническую больницу №40 в Екатеринбурге. Об этом он заявил изданию «Знак».
Политик подчеркнул, что чувствует себя нормально, никаких симптомов у него нет, а лечение — стандартное.
«Болезнь коварная: никаких симптомов, а на КТ — пневмония», — добавил он.
США намерены ввести новые санкции против России
Член конгресса США, республиканец Грег Стьюби заявил, что будет предложен пакет новых санкции, в том числе и против России. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox Business.
«Да, скорее всего, завтра мы представим новый пакет санкций в отношении России, Китая и Ирана», — отметил политик.
Он пояснил, что новое предложение связано с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану и добавил, что республиканцы предложат также запретить финпомощь США Ливану.
Матери-героини могут выйти на пенсию досрочно
Депутат Госдумы Елена Строкова предложила разрешить матерям-героиням уходить на пенсию досрочно. Соответствующее письмо она направила вице-премьеру России Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости.
Строкова напомнила, что звание «Мать-героиня» получает женщина, родившая 10 и более детей, и предложила засчитывать в стаж все время ухода за ними, а не более шести лет за всех, как сейчас.
«Прошу вас рассмотреть возможность разработки правового основания для выхода на досрочную пенсию матерей-героинь, не имеющих трудового стажа, так как они посвятили свою жизнь рождению и воспитанию будущего поколения россиян», — отмечается в письме.