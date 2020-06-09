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«Маленькая Венеция»: Благовещенск затопило из-за «тропического» ливня 

ТК «Звезда» и ещё 9 38 минут назад
Как сообщает администрация Благовещенска, 8 июня за 12 часов в городе выпало 82 мм осадков.
В Благовещенске прошел самый мощный ливень за всю историю наблюдений, синоптики назвали его «тропическим». Видео с затопленных улиц попало в Сеть.
На кадрах видно, как люди перемещаются по обычной городской трассе, превратившейся в реку, на лодке. Волны от с трудом пробирающегося мимо автомобиля чуть не опрокидывают плавательное средство.
«Улица Дьяченко. Маленькая Венеция», — комментирует происходящее оператор.
Как сообщает администрация Благовещенска, 8 июня за 12 часов в городе выпало 82 мм осадков. Это 90% от нормы июня. Прошедший ливень признан опасным метеорологическим явлением, из-за интенсивности его можно назвать «тропическим».
В городе введен режим ЧС. Подтоплены дороги и перекрестки, а также участки 63 частных жилых домов, 127 приусадебных участков, территории двух школ и трех детских садов, подвалы городской поликлиники №1 и 26 многоквартирных домов.
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Погода , Видео , Происшествия , Благовещенск
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