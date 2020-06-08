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Синоптики предупредили о жаре на юге России до +42 °C 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Россиянам предрекли жару до +42 °C
Фото: РИА Новости
На юге европейской территории России 8-13 июля температура воздуха может подниматься до +42 °C. Об этом сообщили в Росгидромете.
В Волгоградской области максимальная температура днём достигнет +35 °С, это на 6–9 °С выше нормы. 12–13 июня температура составит +35… +40°С.
«В Астраханской области +35… +42 °С, что на 7–9°С выше нормы. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае ожидается +30… +35 °С, в отдельные дни на Ставрополье до +39 °С, что на 6–9 °С выше нормы», — уточнили там.
Россиян предупредили о «тяжелом» июле
Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области.
10 и 11 июня температура воздуха днём составит до +35 ˚С. Ожидается южный ветер скоростью до 8 м/с.
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Погода , Общество , Волгоградская Область
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