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Россиянам предрекли жару до +42 °C 

Вероника Полынина и ещё 2 30 минут назад
Россиянам предрекли жару до +42 °C
Фото: РИА Новости
Росгидрометцентр прогнозирует усиление жары в Европейской части России и на Урале.
Как сообщается на сайте Росгидромета, под влиянием антициклона в Северо-Западном федеральном округе температура воздуха будет превышать норму на 6-11 градусов. В период с 8 по 11 июля в Архангельской области прогнозируется до 32 градусов тепла, в Вологодской области — до 31 градуса, в Ленинградской области температура поднимется до 30 градусов.
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С 8 по 12 июня 2020 года на всей территории Центрального федерального округа ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4-6 градусов выше нормы, в отдельные дни — на 7-8 градусов выше нормы. Максимальная температура воздуха днем в этот период составит 26-31 градус, на юге округа до 35 градусов.
Жарче всего будет на юге Европейской части, в Астраханской, Волгоградской областях и на Ставрополье. С 8 июня в Волгоградской области столбики термометров будут подниматься до 30-35 градусов, а 12-13 июня температура воздуха может достигать 40 градусов. В Астраханской области прогнозируется жара до 42 градусов, в Ставропольском крае — до 39 градусов. В Республиках Северного Кавказа преобладающая температура днем составит 29-36 градусов.
Жаркая погода будет и на Урале. Преобладающая температура в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюменской области в период с 8 по 12 июня составит 29-34 градуса.
Как писал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температуры в России растут в 2,5 раза быстрее скорости глобального потепления в целом по миру.
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Погода , Общество , Росгидромет , Архангельская Область
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