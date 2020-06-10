Столице предсказали температурный рекорд

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Прогноз погоды на 11 июня позволяет сказать, что в Москве может быть установлен новый рекорд температуры. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«В четверг в Москве будет еще жарче, причём с претензией на рекорд. Характер погоды не изменится — переменная облачность, во второй половине дня где-то локально соберутся грозовые облака, но закроет всего где-то 10−15% всего небосвода», — сказал Тишковец агентству РИА Новости.

По его словам, общий фон останется жарким: «Предстоящей ночью не прохладнее +15…+20 градусов, а днем в Москве до +30…+32 градусов».

Тишковец отметил, что данные показатели позволяют говорить либо о повторе температурного рекорда, либо об установке нового.