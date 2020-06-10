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Москвичам пообещали экстремальную жару 

Алиса Селезнёва и ещё 14 28 минут назад
Москвичам пообещали экстремальную жару
Фото: ТАСС
В Москве столбики термометров могут подняться до 32 градусов тепла, что станет новым температурным рекордом. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, рекордная температура ожидается в Москве в четверг.
«Общий фон останется жарким. Предстоящей ночью не прохладнее 15-20 градусов, а днем в Москве до плюс 30-32», — сообщил Тишковец.
Он отметил, что предыдущий рекорд был установлен 11 июня 1998 года, когда в Москве было 31,3 градуса тепла.
В начале нынешней недели, как сообщал «Рамблер», почти на всей территории европейской части России температура воздуха значительно превысила климатическую норму. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ряд регионов России «накрыло» волной аномального тепла.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Прогноз погоды , Резкое похолодание , Евгений Тишковец , РИА Новости
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