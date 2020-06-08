Россиян предупредили о волне аномального тепла 

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По словам синоптика, жаркая погода установится до 13 июня в Северо-Западном, Центральном федеральных округах и на юге России.

«На территории Центрального федерального округа жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы на 4-6 градусов, а в отдельные дни — на 7-8 градусов. Особенно это касается черноземных областей», — пояснил он.

Вильфанд также заявил, что жара накроет Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области.

Очень жарко также будет на юге — в Ростовской области, Краснодарском крае, в Ставрополье и на нижней Волге, подчеркнул он.

«Рамблер» писал, что ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что температуры в России растут в 2,5 раза быстрее скорости глобального потепления в целом по миру.