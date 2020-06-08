Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян предупредили о волне аномального тепла 

Алиса Селезнёва 4 часа назад
Россиян предупредили о волне аномального тепла
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ряд регионов России «накроет» волной аномального тепла. Об этом пишет ТАСС.
По словам синоптика, жаркая погода установится до 13 июня в Северо-Западном, Центральном федеральных округах и на юге России.
«На территории Центрального федерального округа жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы на 4-6 градусов, а в отдельные дни — на 7-8 градусов. Особенно это касается черноземных областей», — пояснил он.
Вильфанд также заявил, что жара накроет Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области.
Очень жарко также будет на юге — в Ростовской области, Краснодарском крае, в Ставрополье и на нижней Волге, подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что температуры в России растут в 2,5 раза быстрее скорости глобального потепления в целом по миру.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Комментарии
Погода , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье до конца года закроют все свалки
В Подмосковье до конца года закроют все свалки
Настоящее жаркое лето придет в Москву в выходные
Настоящее жаркое лето придет в Москву в выходные
Ребенок утонул в туалете
Ребенок утонул в туалете
Москвичам рассказали об онлайн-сервисах для школьников
Москвичам рассказали об онлайн-сервисах для школьников
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Видео
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео спасения застрявшего в окне кота
01:08
Появилось видео спасения застрявшего в окне кота
Происшествия
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом
00:57
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение