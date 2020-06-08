В столице начинается купальный сезон

Водоемы столичного региона прогреются до 20 градусов тепла к концу недели, тогда же температура воды в реках вырастет до 18-19 градусов тепла. Это ознаменует начало купального сезона, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

"Уже такая же температура, как на юге, ожидается и в Подмосковье: в водоемах около 20 градусов, в Москве-реке — примерно 18-19 градусов к концу этой недели", — сообщил он на онлайн-конференции в понедельник, посвященной прогнозу на лето в России.

По словам Вильфанда, в настоящее время температура воды в водоемах и реках Московского региона низкая, но она очень быстро погреется за счет аномального тепла в ближайшие дни.