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Погода в России: Вильфанд рассказал, каким будет лето в России 

Москва24 1 час назад
Вильфанд рассказал, каким будет лето в России
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России этим летом ожидается переменчивая погода: теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Нынешнее лето в нашей стране будет теплым. Средняя температура за июнь, июль, август будет около и выше нормы, но лето само прогнозируется неоднородным", — приводит слова Вильфанда ТАСС.
По его словам, периоды очень теплой погоды меняться с похолоданиями.
На предстоящей рабочей неделе ожидается до плюс 31 градуса тепла. Также возможны грозы. В первый день недели температура поднимется до 28 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью три метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в столице к праздничным выходным спадет жара: в субботу температура опустится до плюс 17–22 градусов. По прогнозам синоптиков, усилятся дожди.
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Комментарии
Погода , Общество , Татьяна Позднякова , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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