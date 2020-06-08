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В Москву придет прохлада 

Газета.Ru и ещё 6 2 часа назад
В столицу придет прохлада
Фото: РИА Новости
Синоптики ожидают, что жара сменится в столице приятной прохладой. О том, когда ждать понижения температуры, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее данным, всю рабочую неделю будет жаркая погода с температурой около +27°C, а также дождями и грозами. Однако погода, вероятно, изменит свой характер ближе к вечеру 12 июня, так как к региону приблизится холодный атмосферный фронт.
"С 13 числа у нас уже жара спадет. Прохождение холодного фронта, конечно, будет сопровождаться более сильными грозовыми дождями", — цитирует ее РИА "Новости".
В субботу, 13 июня, температура воздуха в городе понизится до +17°C днем и до +12°C ночью.
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Погода , Новости Москвы , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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