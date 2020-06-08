В столицу придет прохлада

Синоптики ожидают, что жара сменится в столице приятной прохладой. О том, когда ждать понижения температуры, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

По ее данным, всю рабочую неделю будет жаркая погода с температурой около +27°C, а также дождями и грозами. Однако погода, вероятно, изменит свой характер ближе к вечеру 12 июня, так как к региону приблизится холодный атмосферный фронт.

"С 13 числа у нас уже жара спадет. Прохождение холодного фронта, конечно, будет сопровождаться более сильными грозовыми дождями", — цитирует ее РИА "Новости".

В субботу, 13 июня, температура воздуха в городе понизится до +17°C днем и до +12°C ночью.