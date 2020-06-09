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Погода в России: Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в европейской части России 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
В европейскую часть России идет похолодание
Фото: РИА Новости
Дневная температура в центре Европейской России к выходным понизится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Сейчас, как и прогнозировали синоптики, жители Европейской России переживают первую волну жары, которая продлится до четверга.
"В пятницу центр антициклона установится на востоке Скандинавии и при такой ситуации в центр Европейской России будут перемещаться воздушные массы сначала с востока, а потом с северо-востока. Двенадцатого температура понизится на четыре-пять градусов и заметные осадки. В субботу будет возвращение к обычной погоде — 18-20 градусов. Будет резкое понижение на десять градусов, в понедельник существенного понижения не будет".
Он также отметил, что холодный ветер в понедельник понизит температуру на юге и в Центрально-Черноземном районе.
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, 9 июня в Москве будет сухая погода с переменной облачностью, температура поднимется до 29 градусов. Это на шесть-семь градусов выше климатической нормы июня.
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Погода , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости
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