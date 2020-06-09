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Погода в Москве: Температура в Москве во вторник поднимется до 29 градусов 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Жара. Синоптики рассказали о погоде в Москве
Фото: РИА Новости
Сухая погода с переменной облачностью ожидается в Москве во вторник, столбики термометров поднимутся до 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня характер метеоусловий существенно не изменится и вновь будет определяться западной периферией антициклона. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Температура в столице плюс 27-29, в Подмосковье плюс 25-30", — сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что день выдастся знойный и солнечный, температурный фон останется на 6-7 градусов выше климатической нормы июня.
"Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба", — добавил Тишковец.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Человек года , Евгений Тишковец , РИА Новости
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