Москвичей предупредили о дожде с грозой и ветром

Кратковременный дождь и гроза с порывистым ветром ожидаются в Москве до вечера воскресенья, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Непогода ожидается в ближайшие один–три часа до 21:00. Порывы ветра при грозе могут достигать 12–17 метров в секунду.

МЧС призывает по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, при усилении ветра укрыться в капитальных строениях, а не под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Во время грозы необходимо держаться дальше от электропроводки, антенн. Гидрометцентр ранее объявил желтый уровень погодной опасности.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России стоит ожидать частую смена погоды летом. Он также отметил, что с 6 июня на большей части европейской территории России установится аномальный температурный фон. В Москве столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Такая погода сохранится минимум до 10 июня.