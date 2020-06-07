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Погода в Москве: Москвичей предупредили о дожде с грозой и ветром 

Москва24 и ещё 1 46 минут назад
Москвичей предупредили о дожде с грозой и ветром
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Кратковременный дождь и гроза с порывистым ветром ожидаются в Москве до вечера воскресенья, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Непогода ожидается в ближайшие один–три часа до 21:00. Порывы ветра при грозе могут достигать 12–17 метров в секунду.
МЧС призывает по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, при усилении ветра укрыться в капитальных строениях, а не под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Во время грозы необходимо держаться дальше от электропроводки, антенн. Гидрометцентр ранее объявил желтый уровень погодной опасности.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России стоит ожидать частую смена погоды летом. Он также отметил, что с 6 июня на большей части европейской территории России установится аномальный температурный фон. В Москве столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Такая погода сохранится минимум до 10 июня.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС
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