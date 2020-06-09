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Погода в России: Синоптики спрогнозировали аномальную жару в России 

News.ru и ещё 2 29 минут назад
Россиянам пообещали аномальное пекло
Фото: РИА Новости
Росгидромет сообщил о резком потеплении в некоторых российских регионах. Причиной изменения погоды станет влияние антициклона.
В Архангельской области температура поднимется на девять градусов по Цельсию, Вологодской и Ленинградской — на десять, в Центральном федеральном округе — на шесть.
В Новгородской и Псковской областях ожидается 26-32 градуса тепла по Цельсию, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также на юге Тюменской области — 29-34 градуса, сообщает РИА Новости.
Наивысшие показатели ожидаются на юге европейской части России. Здесь столбик термометра превысит 40 градусов по Цельсию.
Как ранее писал NEWS.ru, синоптики предупредили о мощном дожде с грозой, который надвигается на Москву.
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Погода , Общество , Человек года , Росгидромет , РИА Новости
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