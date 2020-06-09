Россиянам пообещали аномальное пекло

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Росгидромет сообщил о резком потеплении в некоторых российских регионах. Причиной изменения погоды станет влияние антициклона.

Архангельской области температура поднимется на девять градусов по Цельсию, Вологодской и Ленинградской — на десять, в Центральном федеральном округе — на шесть.

В Новгородской и Псковской областях ожидается 26-32 градуса тепла по Цельсию, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также на юге Тюменской области — 29-34 градуса, сообщает РИА Новости.

Наивысшие показатели ожидаются на юге европейской части России. Здесь столбик термометра превысит 40 градусов по Цельсию.

Как ранее писал NEWS.ru, синоптики предупредили о мощном дожде с грозой, который надвигается на Москву.