Жара и грозы: начинается аномальное московское лето

В Москву, наконец, приходит летняя погода — в ближайшее время столбики термометров преодолеют отметку в +30°С, и температура сильно превысит климатическую норму. Однако завидовать каждому дому, чья очередь на прогулку наступает, москвичам не стоит: жаркую погоду будут регулярно разбавлять грозовые ливни.

Следующая неделя, наконец, принесет москвичам по-настоящему летнюю погоду, обещают синоптики центра «Фобос». Тем не менее планировать прогулки пока все равно не стоит — не только из-за сохраняющегося в Москве режима самосохранения, но и из-за вероятности коротких грозовых ливней.

В пятницу, 5 июня, южный ветер принесет в столицу теплый воздух, из-за которого столбики термометров сразу же поползут вверх. В результате температура, наконец, достигнет климатической нормы начала лета — днем +19…+21°С, ночью — +9…+11°С.

5 июня в России отмечается День образования российской полиции — в 2020 году МВД празднует свое 302-летие. В этот день в 1718 году указом Петра I была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера — начальника главной полицмейстерской канцелярии. И хотя на полицию часто обижаются, в этот день стоит поблагодарить блюстителей порядка за то, что нам не страшно ходить по улицам.

В субботу, 6 июня, теплая погода будет по-прежнему радовать тех, чья очередь на прогулку выпадет на этот день. Днем столбики термометров улыбнутся нам приятными +21…+23°С, а ближе к ночи опустятся до +16…+18°С. Откладывать выход на улицу «на попозже» не стоит — синоптики обещают высокую вероятность грозовых ливней, которые даже в сочетании с теплой погодой вряд ли будут манить выйти на запланированный променад.

6 июня в России отмечается Пушкинский день. В этот день в 1799 году в Москве родился поэт, с которым жителю нашей страны просто невозможно быть незнакомым. Так как Александр Пушкин считается одним из отцов современного литературного языка, в день его рождения также отмечается День русского языка. Чтобы отдать дань празднику, рекомендуем устроить дома литературный вечер — проверьте друг друга: какие стихи Пушкина каждый из членов семьи сможет прочитать наизусть?

Воскресенье, 7 июня, станет самым теплым днем недели — столбики термометров впервые с начала лета преодолеют 25-градусную отметку: днем будет +24…+26°С. Без гроз в этот день также не обойдется, однако они не смогут испортить чудесную летнюю ночь, которая ждет москвичей — температура воздуха даже в отсутствие солнца будет держаться в пределах +18…+20°С. Согласитесь, на минувшей неделе нам такого и не снилось.

7 июня Генеральная Ассамблея ООН провозглашает Всемирным днем безопасности пищевых продуктов. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от пищевых инфекций умирает около 3 миллионов человек (звучит даже страшнее коронавируса). В этот день организация призывает государства обратить серьезное внимание на проблемы здорового питания населения, а мы, наконец, устроим генеральную уборку в холодильнике — давно пора выкинуть некоторые залежавшиеся продукты, да и разобраться с банками, содержимое которых вызывает определенные сомнения.

Понедельник, 8 июня, будет таким же теплым, как и предшествовавшие ему выходные. И даже кратковременные дожди, которые продолжат поливать некоторые районы столицы, не отнимут у москвичей летнее настроение: днем +24…+26°С, ночью — +16…+18°С.

8 июня отмечается важный экологический праздник — Всемирный день океанов. Тяжело представить, но они занимают три четверти поверхности Земли и содержат 97% водных запасов. Для того, чтобы прочувствовать всю мощь водной стихии, которую многие из нас в этом году вряд ли увидят даже в отпуске, рекомендуем посмотреть фильмы Жака-Ива Кусто.

Во вторник, 9 июня, синоптики снова обещают грозы. Радоваться им будут в основном садоводы — несмотря на пришедшую жару, палящее солнце совсем не угрожает их посадкам. Городских жителей, тем временем, ожидают +25…+27°С днем и +17…+19°С ночью.

9 июня во всем мире отмечают День друзей. Хоть праздник и не является официальным, это не мешает вспомнить о своих старых товарищах, с кем в условиях самоизоляции уже давно не получается увидеться.

Среда, 10 июня, выдастся очень жаркой. Температура днем составит +27…+32°С, ночью +18…+23°С. В таких условиях теплые летние ливни могут быть очень кстати — более того, они помогут справиться с тополиным пухом, который будет активно одолевать столицу.

10 июня 1936 года в Москве открылась киностудия «Союзмультфильм», которая подарила практически каждому россиянину счастливое детство. Расцвет мультипликации пришелся на 1960-1970 годы, когда все телеэкраны страны показывали такие культовые мультфильмы как «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты» и, конечно, «Ну, погоди!». В День рождения всеми любимой киностудии рекомендуем отвлечься от повседневных забот и окунуться в детство, пересмотрев один из мультиков, без которых сложно представить свое детство.

В четверг, 11 июня, температура воздуха превысит средние многолетние значения на 5-6°С: днем ожидается +26…+31°С, ночью +19…+24°С. Положительным моментом станет отсутствие дождей — синоптики обещают очень маленькую вероятность осадков.

11 июня во всем мире отмечается неофициальный праздник — День розового вина. Согласно легенде, впервые этот напиток появился в Греции. Отличавшийся дурным нравом царь каждый день пил виноградный сок, пока однажды ему не подали любимый напиток в забродившем виде. Так мир получил первое в мире вино — розовое.

В пятницу, 12 июня, москвичи будут изнывать от жары: днем температура местами поднимется до +33°С. Ситуацию спасут кратковременные вечерние ливни, которые собьют столбики термометров до +15°С ближе к ночи.

12 июня отмечается один из важных государственных праздников — День России. В июне 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, а теперь ежегодно проходят концерты и другие праздничные мероприятия по всей стране. Выразить свою любовь к родине в это день можно очень просто — оставайтесь дома. Масштабный праздничный салют обязательно покажут по телевизору, он обещает быть очень красивым.