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Прогноз погоды в Москве: аномальные дожди и приход лета 

Мария Иванова 36 минут назад
Прогноз погоды в Москве: аномальные дожди и приход лета
Фото: РИА Новости
В Москве за последние сутки из-за непогоды упало более 50 деревьев, которые повредили около 25 машин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства рассказал, что деревья падали не от сильного ветра, а из-за подмыва грунта, вызванного аномально сильными дождями. Он уточнил, что механические повреждения получили машины, но люди не пострадали.
Также источник агентства заявил, что на северо-востоке города ликвидировали большие скопления воды.
Как сообщал «Рамблер», за сутки в столице выпала почти половина месячной нормы осадков. Для июня этот показатель составляет 75 миллиметров.
В центре погоды «Фобос» рассказали, что к выходным в Москву придет настоящее лето. В пятницу, 5 июня, в городе могут пройти дожди, но потеплеет до плюс 17-22 градусов.
В субботу, 6 июня, дневная температура может подняться до плюс 25 градусов, в воскресенье, 7 июня, — до плюс 27. По ночам в городе будет 10-15 градусов тепла.
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Погода , Новости Москвы
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