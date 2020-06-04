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Прогноз погоды на июнь: кого ждет жаркое лето 

Мария Иванова 59 минут назад
Прогноз погоды на июнь: кого ждет жаркое лето
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что июньские температуры будут значительно выше нормы в Красноярском крае, Якутии, на Чукотке и в Западной Сибири. Об этом сообщает РИА Новости.
Вильфанд отметил, что июнь в стране будет неоднородным, но в большинстве регионов температуры окажутся около и выше нормы.
«На европейской территории [температуры ожидаются — прим.ред.] около нормы на положительном фоне. На самом западе европейской части тоже норма, но на отрицательном фоне», — заявил ученый.
Температуры около и чуть ниже нормы будут в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях, на юге Красноярского крае и в Тыве.
Осадков в Крыму, Краснодарском крае, на Таймыре и тихоокеанском побережье страны в июне будет больше, чем обычно. Дефицит осадков ожидается в Хакасии, Тыве, Забайкалье, Амурской области и на севере Якутии.
Как сообщал «Рамблер», ранее Вильфанд рассказал, что лето 2020 года будет теплым, но с периодами похолоданий, дождей и сильных ветров.
Август, по его данным, будет более жарким, чем в прошлом году. Ученый предупредил, что постоянный прогрев поверхности приведет к иссушению почвы и к высокому классу пожарной опасности.
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Погода , Общество , Красноярский Край , Республика Саха (Якутия)
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