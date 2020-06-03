Москвичей предупредили о сильном дожде

В ночь на четверг, 4 июня, в Москве ожидаются самые сильные дожди. С таким предупреждением выступили в столичном метеобюро, пишет «Интерфакс».

По информации синоптиков, с 1 июня прирост осадков на базовой московской метеостанции на ВДНХ составил уже 19 миллиметров. «Ненастная погода последних дней принесла Москве 25 процентов июньской нормы осадков, составляющей в городе 75 миллиметров», — отметили в метеобюро, добавив, что такая погода сохранится до конца текущей недели.

До конца четверга, как прогнозируют метеорологи, на Москву может выпасть до 32 миллиметров дождей, что превышает 40 процентов месячной нормы.

В то же время москвичей ждет потепление. В первый выходной день недели — в субботу, 6 июня, ожидается сухой и солнечный день лета, температура воздуха составит до плюс 22 градусов. Настоящая жара ожидается уже в воскресенье, 7 июня, — плюс 28 градусов, однако не исключены дожди. По словам синоптиков, июнь 2020 года в Москве по средней температуре будет близким климатическим нормам, мерзнуть придется только в самые первые дни лета.