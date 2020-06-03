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Погода в России: россиянам предрекли июльскую погоду 

Lenta.ru и ещё 1 30 минут назад
Россиянам предрекли июльскую погоду
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек россиянам июльское тепло. По его словам, жители европейской части страны почувствуют изменения уже в воскресенье, 7 июня, передает РИА Новости.
«Нынешняя неделя — пример неоднородности процессов, о которых мы предупреждали. В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что послезавтра температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля», — пояснил синоптик.
Он назвал такие температурные скачки путешествием по климату.
Всю следующую неделю будет держаться июльское тепло, заверил Вильфанд, добавив, что прогнозируемые дожди будут «летними: интенсивными, кратковременными, после которых появляется солнце».
Потепление связано с поступлением теплых воздушных масс с востока, юго-востока и юга. 7 июня воздух в центре европейской части России прогреется до 23-25 градусов, а на юге потеплеет до 31 градуса, заключил он.
2 июля Вильфанд пообещал москвичам, что летнее тепло вернется в Москву в четверг, 4 июня.
«Прохладная дождливая погода длится с 16-17 мая и кажется нескончаемой. Но хочу обрадовать жителей Москвы и центра европейской территории России: осталось день простоять и ночь продержаться. В четверг во второй половине дня начнутся изменения», — сказал синоптик.
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Погода , Общество , РИА Новости
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