Россиянам предрекли июльскую погоду

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек россиянам июльское тепло. По его словам, жители европейской части страны почувствуют изменения уже в воскресенье, 7 июня, передает РИА Новости.

«Нынешняя неделя — пример неоднородности процессов, о которых мы предупреждали. В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что послезавтра температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля», — пояснил синоптик.

Он назвал такие температурные скачки путешествием по климату.

Всю следующую неделю будет держаться июльское тепло, заверил Вильфанд, добавив, что прогнозируемые дожди будут «летними: интенсивными, кратковременными, после которых появляется солнце».

Потепление связано с поступлением теплых воздушных масс с востока, юго-востока и юга. 7 июня воздух в центре европейской части России прогреется до 23-25 градусов, а на юге потеплеет до 31 градуса, заключил он.

2 июля Вильфанд пообещал москвичам, что летнее тепло вернется в Москву в четверг, 4 июня.