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Погода в Москве: Вильфанд назвал причину ненастья в Москве 

РИА Новости 34 минуты назад
Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
Фото: РИА Новости
Опасное погодное явление, которое наблюдалось в Москве и области в последние дни, связано с "невидимыми" фронтами в верхних слоях атмосферы, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Нынешняя ситуация (череда опасных погодных явлений — ред.) была связана с образовавшимися фронтальными разделами, а также вторичными фронтами. Эти фронты фиксируются на расстоянии 1-1,5 километра над землей, обычному наблюдателю их невозможно увидеть", — сказал Вильфанд.
Он пояснил, что фронтальные разделы разделяют воздушные массы с разными физическими свойствами и разной температурой.
"В нашей ситуации теплый и холодный фронты сходились в одной точке, возникало турбулентное перемешивание по горизонтали", — сказал Вильфанд.
Как отметил ученый, именно такая ситуация в атмосфере характеризуется высоким риском взрывных, то есть, сложно прогнозируемых процессов.
Вильфанд отметил, что к анализу ситуация были подключены все службы Росгидромета: синоптики, прогнозисты, аналитики данных, специалисты по моделированию погоды и оценке рисков. По словам метеоролога, ученые работали в тесном взаимодействии с городскими службами, предупреждая о таких опасных явлениях, как штормовой ветер и ливни.
Вильфанд также добавил, что непредсказуемости в ситуацию добавлял циклон, который переместился в центр Европейской России с Черного моря.
"Все шторм-предупреждения оправдались. Синоптики, модельеры и прогнозисты Росгидромета трудились над оперативными прогнозами и оценкой рисков. Опасное явление в любом случае наносит ущерб экономике региона, важно предупредить это явление и минимизировать последствия", — сказ метеоролог.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Росгидромет , РИА Новости
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