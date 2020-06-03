Вильфанд назвал причину ненастья в Москве

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Опасное погодное явление, которое наблюдалось в Москве и области в последние дни, связано с "невидимыми" фронтами в верхних слоях атмосферы, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Нынешняя ситуация (череда опасных погодных явлений — ред.) была связана с образовавшимися фронтальными разделами, а также вторичными фронтами. Эти фронты фиксируются на расстоянии 1-1,5 километра над землей, обычному наблюдателю их невозможно увидеть", — сказал Вильфанд.

Он пояснил, что фронтальные разделы разделяют воздушные массы с разными физическими свойствами и разной температурой.

"В нашей ситуации теплый и холодный фронты сходились в одной точке, возникало турбулентное перемешивание по горизонтали", — сказал Вильфанд.

Как отметил ученый, именно такая ситуация в атмосфере характеризуется высоким риском взрывных, то есть, сложно прогнозируемых процессов.

Вильфанд отметил, что к анализу ситуация были подключены все службы Росгидромета : синоптики, прогнозисты, аналитики данных, специалисты по моделированию погоды и оценке рисков. По словам метеоролога, ученые работали в тесном взаимодействии с городскими службами, предупреждая о таких опасных явлениях, как штормовой ветер и ливни.

Вильфанд также добавил, что непредсказуемости в ситуацию добавлял циклон, который переместился в центр Европейской России с Черного моря.